Пожарным в Мурино подарят новый спецтранспорт

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко передаст новую спецтехнику, приобретенную за счет областного бюджета.

Как сообщили в правительстве Ленобласти, церемония передачи техники пройдет в главном управлении МЧС по региону в городе Мурино в 10.00 в понедельник, 1 июня.

Территориальный пожарно-спасательный гарнизон Ленобласти получит 31 единицу техники, среди которых пожарные машины на базах КамАЗ и ГАХ, специальный пожарный автомобиль «Автолестница», оперативно-служебные машины повышенной проходимости на базе «Нива», а также катера для Госинспекции по маломерным судам.

Также Дрозденко вручит штабной автомобиль «Газель» и пожарную машину на базе «Урал».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Смольный выделит на закупку 45 машин скорой помощи 174 млн рублей. Подрядчика определят 9 июня.