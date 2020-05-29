Смольный выделит на закупку 45 машин скорой помощи 174 млн рублей

В закупку также входят 15 специализированных автомобилей для Городской станции скорой медицинской помощи и 29 машин для ее отделений . Фото: Baltphoto

В закупку также входят 15 специализированных автомобилей для Городской станции скорой медицинской помощи и 29 машин для ее отделений . Фото: Baltphoto

Парк автомобилей скорой помощи Санкт-Петербурга в скором времени пополнит новая партия машин. Ожидается, что их будет 45.

В пятницу, 29 мая, информация о соответствующей закупку была опубликована городским комитетом по государственному заказу. На приобретение 45 карет скорой помощи, среди которых один реанимобиль для анестизиолого-реанимационных неонатальных брига, из бюджета готовы выделить 174 миллиона рублей.

Конкурс на исполнение госзаказа продлится еще неделю, до 5 июня. Заказчиком выступает СПб ГБУ «Медицинский санитарный транспорт». Подрядчика определят 9 июня.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Почта России» решила пополнить парк рабочими автомобилями LADA Largus. Организация приобрела свыше 1100 машин данной марки. Масштабная закупка обошлась компании в 1,2 миллиарда рублей.