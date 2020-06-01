В понедельник в Петербурге будут испытывать теплосети на прочность

ГУП «ТЭК СПб» проведет гидравлические испытания в пяти районах Северной столицы в понедельник, 1 июня.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, теплосети будут тестировать на прочность Выборгском, Калининском, Петроградском, Приморском и Пушкинском районах.

Специалисты проверят давлением внутриквартальные тепловые сети от групповых котелен на Костромском переулке, Онежском проезде, проспекте Энгельса, Финском переулке, улице Академика Лебедева, улице Боткинской, улице Комсомола, Большом проспекте П.С., Лахтинском проспекте, Красносельском шоссе и по ряду других адресов.

На этот сезон запланировано более 260 гидравлических испытаний в 16 районах Петербурга и Ленобласти. Предприятие проверит более 4,7 тыс. сетей, которые находятся на его балансе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что реконструкцию теплосетей в Петербурге проведут за 3 млрд рублей.