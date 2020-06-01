Петербургские таможенники остановили контрабанду антиквариата из Евросоюза

Петербургские таможенники остановили контрабанду антиквариата из Евросоюза
Фото: пресс-служба Северо-Западной таможни

Северо-Западная оперативная таможня открыла уголовное дело по статье о незаконном ввозе культурных ценностей.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 1 июня. Сообщается, что некий гражданин РФ пытался перевезти через российскую границу антиквариат общей стоимостью более 100 тысяч рублей.

Таможенники обнаружили более трех сотен предметов, декларация на которые была оформлена на номинального владельца. Согласно экспертизе, груз относится к категории культурных ценностей.

Антиквариат попадал в страну незаконно и продавался в специализированных магазинах Петербурга или на руки коллекционерам.

Таможенники изъяли большую часть товара, среди котрого были ваза (1910 год, Австрия», каретные часы (3-я четверть XX века, Франция), скульптурная композиция «Санная тройка с двумя седоками» (XIX век, Россия) и другие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что таможня Петербурга не дала вывезти за границу защитные маски и защитные очки.

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