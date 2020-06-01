СКА и «Зенит» признали самыми финансово успешными в России

Клубы много тратят и хорошо зарабатывают. Фото: pixabay.com

Клубы много тратят и хорошо зарабатывают. Фото: pixabay.com

Эксперты отмечают, что оба клуба очень поддерживают болельщики.

Об этом стало известно сегодня 1 июня. Обо всем пишет NEVASPORT. Два петербургских клуба, СКА и «Зенит», признали самыми финансово успешными в России. Это возможно благодаря нескольким причинам, пишут эксперты. Во-первых, обе команды горячо поддерживают болельщики, которые активно ходят на матчи. Дело не только в том, что клубы действительно хорошие, но и в отсутствии серьезной конкуренции в городе.

«Шансов перехватить хотя бы 10% любви болельщиков у любого клуба-однодневки в Петербурге нет, и потому неудивительно, что все деньги фанатов также идут в кассу сине-бело-голубых»,

— говорится в материале.

Во-вторых, СКА и «Зенит» имеют возможность арендовать сильных спортсменов, которые повышают интерес к клубам и делают команды сильнее. Также это в результате позволяет хорошо зарабатывать.

В-третьих, отлично сработали SMM-службы, которые сделали СКА и «Зенит» привлекательными брендами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что гендиректор «Зенита» считает, что матчи РПЛ должны пройти без зрителей.