Гендиректор «Зенита» считает, что матчи РПЛ должны пройти без зрителей

Гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возобновлении сезона РПЛ.

По его мнению, проведение матчей сезона 2019/2020 со зрителями пока не представляется возможным, несмотря на «положительные тенденции» в борьбе с коронавирусом.

Он отметил, что не стоит совершать необдуманные поступки, которые могут привести ко новым случаям заражения, сообщает News.ru.

«Спорить, как лучше играть — со зрителями или без них? Тут другой вопрос: играть без зрителей или не играть вообще. И ответ на него очевиден» — заявил Александр Медведев.

Напомним, 21 июня планируется возобновить чемпионат, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 794 350 человек. Скончались 357 516 человек, при этом 2 499 801 выздоровел.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что генеральный директор петербургского ФК «Зенит» Александр Медведев заявил, что самый крайний срок возобновления чемпионата — 12 июля 2020 года. Этот срок совпадает с датой, исходящей от Ассоциации европейских клубов.