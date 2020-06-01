Петербуржцы жалуются на агрессивного мужчину, который расстреливает птиц

Гражданин не стесняется буянить прямо при детях. Он также разбил несколько окон.

Об этом стало известно сегодня, 1 июня. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все происходит на улице Чапаева недалеко от дома номер 11. Там мужчина регулярно расстреливает птиц прямо на глазах у детей, а также бьет окна, когда не попадает в мелкие мишени. Выстрелы производятся из пневматического оружия, пока что страдают только вороны и голуби.

«22 мая на глазах у детей был убит голубь во дворе, а вчера, 31, мая пробито окно на одном из этажей. Стрелок активизируется в любое время суток, как в 5 утра, так и днем, эхо от выстрелов слышно на весь двор»,

— пишут местные жители.

Граждане уже обратились в полицию и ждут реакцию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в США полиция застрелила протестующего во время беспорядков. Во время стрельбы погиб человек. О его личности на данный момент ничего не известно. Сейчас правоохранительные органы устанавливают обстоятельства, опрашивая свидетелей.