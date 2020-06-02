Реконструкция трубопровода на Ветеранов завершится до 30 сентября

Работы должны завершиться к 15 октября 2022 года, но ремонт продвигается со значительным опережением сроков. Фото: пресс-служба ГУП «ТЭК СПб"

Работы должны завершиться к 15 октября 2022 года, но ремонт продвигается со значительным опережением сроков. Фото: пресс-служба ГУП «ТЭК СПб"

ГУП «ТЭК СПб» пересмотрело сроки завершения работ по реконструкции теплосетей в Красносельском районе.

В предприятии сообщили, что всего на проспекте Ветеранов в Петербурге будет отремонтировано 2,6 тыс. метров изношенных магистральных сетей. Специалисты уже смонтировали 1,8 тыс. метров постоянного трубопровода.

Подрядчик ООО «Возрождение Петербурга» проведет работы на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Партизана Германа с 12 по 15 июня. Движение автотранспорта по этому участку будет полностью закрыто в эти числа.

На время ремонта специалисты построили временную теплосеть, которая будет снабжать потребителей. Местных жителей переключили на временную схему теплоснабжения.

Теплоснабжением будут обеспечены 225 зданий, среди которых жилые дома, детские сады, учебные заведения, больницы и другие здания. В договоре срок окончания работ указан на 15 октября следующего года.

Однако, в предприятии предполагают, что работы завершатся уже до конца этого сентября. В объект инвестировали 592 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что реконструкцию теплосетей в Петербурге проведут за 3 млрд рублей.