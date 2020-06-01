Ecolines намерены возобновить автобусные перевозки между Петербургом и Москвой

Ecolines намерены возобновить автобусные перевозки между Петербургом и Москвой
Горожане с радостью возвращаются к путешествиям. Фото: ecolines.net

Международный автобусный перевозчик Ecolines планирует вернуться к сообщению между Санкт-Петербургом и Москвой с 25 июня, а в июле — совершать заграничные рейсы из Северной столицы.

В компании рассказали, что после регулярных рейсов между двумя столицами надеются запустить и первые международные маршруты, в Белоруссию, а точнее — в Минск. Это может произойти уже через месяц, 1 июля. В случае успешного возвращения к работе и стабилизации эпидемиологической ситуации, спустя две недели, с 15 июля, автобусы начнут возить пассажиров из города на Неве в Хельсинки, Ригу, Таллинн и Киев.

При этом автобусное сообщение между столицами Прибалтики, — Таллинном и Ригой, началось уже 29 мая и первые же рейсы показали, что путешествия остаются крайне востребованными. Кроме того, стоимость билетов останется неизменной с прошлого года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия не готова открывать границы для иностранных туристов.

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