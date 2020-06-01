В Петербурге сеть аптек «Озерки» начинает продавать лекарства онлайн

Эксперты считают, что это особо не скажется на росте продаж в аптеках, так как часть клиентов просто перейдет из офлайна в онлайн. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Эксперты считают, что это особо не скажется на росте продаж в аптеках, так как часть клиентов просто перейдет из офлайна в онлайн. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Петербургская сеть аптек «Озерки» получила официальное разрешение на торговлю лекарственными препаратами онлайн.

Соответствующий документ компании выдало управление Росздравнадзора по Петербургу и Ленобласти. Разрешение действует на территории обоих регионов, пишет РБК в понедельник, 1 июня. Отметим, что опция заказа продукции аптеки онлайн была доступна покупателям еще в 2018 году, но тогда она не касалась лекарств.

Сейчас можно получить необходимые препараты с доставкой на дом, заказав их через сайт, приложение для смартфонов или колл-центр. При этом речь идет исключительно о безрецептурных лекарствах. Также запрещены к дистанционной продаже наркотические, психотропные и спиртосодержащие препараты с объемной долей этилового спирта свыше 25%.