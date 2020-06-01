В Петербурге сеть аптек «Озерки» начинает продавать лекарства онлайн

Петербургская сеть аптек «Озерки» получила официальное разрешение на торговлю лекарственными препаратами онлайн.
Соответствующий документ компании выдало управление Росздравнадзора по Петербургу и Ленобласти. Разрешение действует на территории обоих регионов, пишет РБК в понедельник, 1 июня. Отметим, что опция заказа продукции аптеки онлайн была доступна покупателям еще в 2018 году, но тогда она не касалась лекарств.
Сейчас можно получить необходимые препараты с доставкой на дом, заказав их через сайт, приложение для смартфонов или колл-центр. При этом речь идет исключительно о безрецептурных лекарствах. Также запрещены к дистанционной продаже наркотические, психотропные и спиртосодержащие препараты с объемной долей этилового спирта свыше 25%.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аптеку этой же сети уличили в навязывании покупателям товаров.