Константин Богомолов выложил фото обнаженной Собчак

Константин Богомолов выложил фото обнаженной Собчак
Фото было сделано во время отдыха пары на Мальдивах. Фото: Instagram @konbog75

Режиссер и супруг журналистки Ксении Собчак Константин Богомолов поделился личной фотографией любимой жены.

Богомолов опубликовал кадр в своем личном Instagram. На снимке Ксения стоит спиной к фотографу и видно, что на ней нет одежды. Режиссер лаконично подписал публикацию, поставив смайлик-сердечко. Любопытные интернет-пользователи выяснили, что это фото старых времен, до повсеместного карантина, когда влюбленные отдыхали на Мальдивах.

Кроме того, комментаторов заинтересовала тень на лопатке Ксении в виде яблока, логотипа компании Apple. «Мне мерещится значок apple на лопатке? Или это реклама?», — интересуются подписчики Константина.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ксения Собчак, Константин Богомолов и Дмитрий Маликов встретились в разгар пандемии коронавирусной инфекции и режима самоизоляции.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
инстаграм константин богомолов ксения собчак шоу-бизнес
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Экс-супруг Ирины Горбачевой признался, что неоднократно изменял ей
Константин Богомолов выложил фото обнаженной Собчак
Кайли Дженнер обвинила собственную мать в финансовом крахе и махинациях
Итальянский врач заявил о снижении активности коронавируса в стране
Группа Little Вig получила приз за самый «трешовый» клип на ...
Ученые зафиксировали мощнейшую вспышку на Солнце
ВОЗ заявила о новой вспышке лихорадки Эбола в Республике Конго
Средний размер ипотечных кредитов в России снизился на 8%