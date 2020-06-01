Константин Богомолов выложил фото обнаженной Собчак

Фото было сделано во время отдыха пары на Мальдивах. Фото: Instagram @konbog75

Фото было сделано во время отдыха пары на Мальдивах. Фото: Instagram @konbog75

Режиссер и супруг журналистки Ксении Собчак Константин Богомолов поделился личной фотографией любимой жены.

Богомолов опубликовал кадр в своем личном Instagram. На снимке Ксения стоит спиной к фотографу и видно, что на ней нет одежды. Режиссер лаконично подписал публикацию, поставив смайлик-сердечко. Любопытные интернет-пользователи выяснили, что это фото старых времен, до повсеместного карантина, когда влюбленные отдыхали на Мальдивах.

Кроме того, комментаторов заинтересовала тень на лопатке Ксении в виде яблока, логотипа компании Apple. «Мне мерещится значок apple на лопатке? Или это реклама?», — интересуются подписчики Константина.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ксения Собчак, Константин Богомолов и Дмитрий Маликов встретились в разгар пандемии коронавирусной инфекции и режима самоизоляции.