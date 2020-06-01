Экс-супруг Ирины Горбачевой признался, что неоднократно изменял ей

"Да, я изменял. Измены в жизни происходят. Такое возможно в браке. Что тут сделаешь? Это всегда больно и неприятно. Кто-то больше переживает, кто-то — меньше", - сказал актер. Фото: Instagram @actor_kalinin

"Да, я изменял. Измены в жизни происходят. Такое возможно в браке. Что тут сделаешь? Это всегда больно и неприятно. Кто-то больше переживает, кто-то — меньше", - сказал актер. Фото: Instagram @actor_kalinin

Бывший муж актрисы Ирины Горбачевой, актер и режиссер Григорий Калинин подтвердил, что неоднократно изменял супруге, а так же победил проблемы с алкоголем и наркотиками.

В откровенном интервью, которое Ирина дала Юрию Дудю, актриса рассказала о том, как распался их, на первый взгляд счастливый, брак. Девушка уличила Григория в измене. Она пробовала простить мужа, однако, ничего не получилось. Сам Калинин философски относится к произошедшему.

В беседе с «Экспресс-газетой» он отметил: «Измены в жизни происходят. Такое возможно в браке». Судя по всему, какие-то выводы актер все же для себя сделал: сейчас у него роман с коллегой по цеху, Анной Лаврентьевой. Однако официально закреплять отношения они не торопятся.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ведущий и журналист Юрий Дудь трижды удостоился премии GQ «Человек года».