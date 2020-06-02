Овечкин обратился к жителям США на фоне массовых беспорядков

Овечкин обратился к жителям США на фоне массовых беспорядков
Нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Фото: nhl.com/ru

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о беспорядках в США, которые были вызваны гибелью Джорджа Флойда.

«Нам очень важно уважать и любить друг друга вне зависимости от того, как мы выглядим! Мы должны уметь слушать и делать изменения. Пожалуйста, оставайтесь в безопасности… Заботьтесь друг о друге и о своей семье», — написал он в своем Twitter.

Напомним, акции протеста, беспорядки и мародерства проходят в 22 городов США после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией в Миннеаполисе. Один из правоохранителей повалил его на землю и прижимал шею коленом в течение семи минут. При этом задержанный не сопротивлялся. Флойд кричал, что не может дышать, однако полиция игнорировала его жалобы. В результате он потерял сознание и умер после госпитализации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что демонстранты развели большой костер в ходе протестов у Белого дома.

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александр овечкин беспорядки США
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