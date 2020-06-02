Главу полиции Луисвилла уволили после гибели одного из протестующих во время беспорядков

Главу полиции города Луисвилл в штате Кентукки уволили после гибели человека в ходе разгона протестов.

Как сообщает телеканал CNN, главу полиции уволили после того, как власти обнаружили, что два сотрудника полиции, которые участвовали в инциденте, не включили нагрудные камеры.

«Такого рода провалы недопустимы… Соответственно, я освободил Стива Конрада от его обязательств как главы полицейского управления Луисвилла», — цитирует телеканал слова мэра города Грэга Фишера.

Полиция города Луисвилл (штат Кентукки) стала стрелять во время беспорядков, которые массово начались в Соединенных Штатах из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. На парковке у супермаркета собралась толпа протестующих. Людей разгоняли полицейские и бойцы Национальной гвардии. Кто-то из толпы достал оружие и открыл огонь по сотрудникам полиции и военным — тогда те начали стрелять в ответ. Во время стрельбы погиб человек.

Напомним, акции протеста, беспорядки и мародерства проходят в 22 городов США после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией в Миннеаполисе. Один из правоохранителей повалил его на землю и прижимал шею коленом в течение семи минут. При этом задержанный не сопротивлялся. Флойд кричал, что не может дышать, однако полиция игнорировала его жалобы. В результате он потерял сознание и умер после госпитализации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что демонстранты развели большой костер в ходе протестов у Белого дома.