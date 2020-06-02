Протестующие в Нью-Йорке вышли на улицы, несмотря на комендантский час

Отдельные группы молодых людей, участвовавших в протестах в Нью-Йорке, остались на улицах, несмотря на комендантский час.

Комендантский час объявлен с 23.00 (6.00 мск). В 23.40 группы по нескольку человек ходят по Манхэттену и подбирают разбросанные вещи из магазинов, которые ограбили мародеры, сообщает РИА «Новости».

На улицах Манхэттена остается много полицейских машин.

Напомним, акции протеста, беспорядки и мародерства проходят в 22 городов США после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией в Миннеаполисе. Один из правоохранителей повалил его на землю и прижимал шею коленом в течение семи минут. При этом задержанный не сопротивлялся. Флойд кричал, что не может дышать, однако полиция игнорировала его жалобы. В результате он потерял сознание и умер после госпитализации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что демонстранты развели большой костер в ходе протестов у Белого дома.