В России за сутки вылечились от коронавируса 11 108 человек

В России за сутки вылечились от коронавируса 11 108 человек
Всего выздоровели 186 тыс. 985 пациентов.Фото: Pixabay

В России за сутки от коронавируса выздоровели 11 тыс. 108 пациентов. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

В России с начала пандемии выявлено более 423 тыс. случаев заражения. Всего выздоровели 186 тыс. 985 пациентов. За весь период в стране скончались 5 тыс. 037 зараженных.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 6 374 287 человек. Скончались 377 607, при этом 2 909 749 человек выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

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