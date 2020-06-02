Капитан клуба НХЛ «Чикаго» высказался о массовых беспорядках в США

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго» Джонатан Тэйвз прокомментировал протесты в США.

Он отметил, что плохо относится к грабежам.

«Афроамериканцы и другие меньшинства испытывают страшную боль. Белые люди должны открыть глаза и сердце. Давайте бороться против ненависти. Будьте теми, кто сделает первый ход. Любовь все победит», — написал он в Instagram.

Напомним, акции протеста, беспорядки и мародерства проходят в 22 городов США после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией в Миннеаполисе. Один из правоохранителей повалил его на землю и прижимал шею коленом в течение семи минут. При этом задержанный не сопротивлялся. Флойд кричал, что не может дышать, однако полиция игнорировала его жалобы. В результате он потерял сознание и умер после госпитализации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что демонстранты развели большой костер в ходе протестов у Белого дома.