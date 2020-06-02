В Невском районе нашли боеприпас времен ВОВ

В Невском районе была найдена мина времён Великой Отечественной войны.
На газоне у дома 49 на Шлиссельбургском проспекте был обнаружен предмет, напоминающий снаряд, сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
Взрывотехники ОМОН установили, что это 81-миллиметровая миномётная мина времён ВОВ, прошедшая канал ствола орудия, в состоянии коррозии.
Опасную находку уничтожили на специализированном полигоне.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала об обнаружении мины и снаряда на стройках домов в пригородах Санкт-Петербурга. Находки обследовали взрывотехники ОМОН.