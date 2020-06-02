В Невском районе нашли боеприпас времен ВОВ

Опасную находку уничтожили на специализированном полигоне. Фото: Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Опасную находку уничтожили на специализированном полигоне. Фото: Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Невском районе была найдена мина времён Великой Отечественной войны.

На газоне у дома 49 на Шлиссельбургском проспекте был обнаружен предмет, напоминающий снаряд, сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Взрывотехники ОМОН установили, что это 81-миллиметровая миномётная мина времён ВОВ, прошедшая канал ствола орудия, в состоянии коррозии.

Опасную находку уничтожили на специализированном полигоне.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об обнаружении мины и снаряда на стройках домов в пригородах Санкт-Петербурга. Находки обследовали взрывотехники ОМОН.