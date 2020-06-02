В Петербурге почти 800 медиков признали пострадавшими от коронавируса

В Петербурге спецкомиссии рассмотрели почти тысячу заявлений медработников, заболевших коронавирусом нового типа.

Как сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева, выплаты должны получить 784 медика. По их заявлениям были приняты положительные решения.

Также из горбюджета выплаты по 300 тыс. рублей уже получили 394 медицинских работника, подхвативших Covid-19 на работе; по миллиону получили семьи троих медиков, которые не смогли побороть болезнь.

Напомним, на единовременные выплаты сотрудникам государственных медучреждений Северной столицы было выделено 600 млн рублей из Резервного фонда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге вступил в силу первый этап смягчения режима самоизоляции. Отменяется обязанность использовать индивидуальные средства защиты на улице. Также разрешается посещение кладбищ .