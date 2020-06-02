В Петербурге вступил в силу первый этап смягчения режима самоизоляции

В Петербурге с первого июня вступили в силу ряд послаблений режима самоизоляции.

Так, согласно подписанному градоначальником Александром Бегловым постановлению, в городе отменяется обязательный режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, также отменяется обязанность использовать индивидуальные средства защиты на улице. Однако в общественных местах, транспорте и магазинах по-прежнему использование масок и перчаток является обязательным.

Также разрешается посещение кладбищ при обязательном использовании средств защиты, допускаются юридические и нотариальные услуги, но по предварительной записи. С полным списком послаблений можно ознакомиться на сайте администрации города.

Напомним, большинство мер решено продлить до 14 июня.

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