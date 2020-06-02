В Ивангороде обнаружили остатки разрушенных во времена ВОВ церквей

"Очень приятно работать с людьми, искренне переживающими за сохранение исторической среды; ведь эти фундаменты не являлись объектами культурного наследия. Теперь же они будут законсервированы, и появляется возможность их дальнейшей музеефикации", - отметил Владимир Цой. Фото: vk.com/id432917

"Очень приятно работать с людьми, искренне переживающими за сохранение исторической среды; ведь эти фундаменты не являлись объектами культурного наследия. Теперь же они будут законсервированы, и появляется возможность их дальнейшей музеефикации", - отметил Владимир Цой. Фото: vk.com/id432917

Во время раскопок в Ивангороде специалистам ИИМК РАН удалось найти фрагменты фундамента Никольской и Знаменской церквей, разрушенных в ходе Великой Отечественной войны.

Новостями из мира науки поделился председатель комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой на своей официальной странице в социальной сети «В Контакте». Как объяснил Владимир Цой, инициаторами проведения раскопок стали местные жители, которых встревожили готовящиеся работу по благоустройству.

Горожане посчитали, что это может уничтожить остатки бесценных построек, и оказались правы: археологи действительно обнаружили каменные фундаменты церквей. Сейчас принято решение о консервации места раскопок, участок исторической застройки выделят мощением. В дальнейшем его, возможно, музеефицируют.

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