В Ивангороде обнаружили остатки разрушенных во времена ВОВ церквей

Во время раскопок в Ивангороде специалистам ИИМК РАН удалось найти фрагменты фундамента Никольской и Знаменской церквей, разрушенных в ходе Великой Отечественной войны.
Новостями из мира науки поделился председатель комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой на своей официальной странице в социальной сети «В Контакте». Как объяснил Владимир Цой, инициаторами проведения раскопок стали местные жители, которых встревожили готовящиеся работу по благоустройству.
Горожане посчитали, что это может уничтожить остатки бесценных построек, и оказались правы: археологи действительно обнаружили каменные фундаменты церквей. Сейчас принято решение о консервации места раскопок, участок исторической застройки выделят мощением. В дальнейшем его, возможно, музеефицируют.
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