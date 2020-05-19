Норвежские археологи раскопают 1000-летний корабль викингов

Норвежские археологи раскопают 1000-летний корабль викингов
Норвегия. Фото: pixabay

Археологи извлекут из земли драккар викингов, который был похоронен в Норвегии более тысячи лет назад в Норвегии.

Как сообщает The Daily Mail, специалистами было установлено, что дубовый корпус корабля начал разрушаться из-за грибка, и его необходимо срочно доставать. По мнению археологов, 20-метровый корабль мог быть захоронением вождя или монарха.

Судно находится неподалеку от города Халден на юге Норвегии. Его обнаружили еще два года назад. Такие находки не являются редкостью для археологов, однако чаще всего их оставляют в земле для лучшей сохранности. Такие корабли выкапывают только в исключительных случаях.

Предполагается, что когда-то судно вытащили вручную из фьорда и поместили в яму вместе с мачтами, веслами и погребальными артефактами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что археологи нашли средневековое расписное стекло и печать на Козьмодемьянском раскопе.

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