На чердаке дома в Адмиралтейском районе нашли гранату

Взрывотехники ОМОН обезвредили действующую гранату, обнаруженную на чердаке одного из домов на Подольской улице в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.

В дежурную часть Главка Росгвардии по Северной столице и Ленинградской области поступила информация, что при установке интернет-оборудования специалисты нашли подозрительный предмет, по внешнему виду похожий на гранату. Работы сразу же прекратили, всех посторонних эвакуировали с места происшествия.

К дому незамедлительно прибыли взрывотехники вместе с кинологом и служебной собакой. Специалисты инженерно-технического отдела подтвердили, что на чердаке находилось ручная граната РГД-5 с запалом. Материалы осмотра передали сотрудникам правоохранительных органов, боеприпас был вывезен и уничтожен.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудник одного из петербургских ВУЗов обвиняется в незаконном приобретении и хранении оружия.