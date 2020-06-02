На чердаке дома в Адмиралтейском районе нашли гранату

На чердаке дома в Адмиралтейском районе нашли гранату
Материалы осмотра передали сотрудникам полиции. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Взрывотехники ОМОН обезвредили действующую гранату, обнаруженную на чердаке одного из домов на Подольской улице в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.

В дежурную часть Главка Росгвардии по Северной столице и Ленинградской области поступила информация, что при установке интернет-оборудования специалисты нашли подозрительный предмет, по внешнему виду похожий на гранату. Работы сразу же прекратили, всех посторонних эвакуировали с места происшествия.

К дому незамедлительно прибыли взрывотехники вместе с кинологом и служебной собакой. Специалисты инженерно-технического отдела подтвердили, что на чердаке находилось ручная граната РГД-5 с запалом. Материалы осмотра передали сотрудникам правоохранительных органов, боеприпас был вывезен и уничтожен.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудник одного из петербургских ВУЗов обвиняется в незаконном приобретении и хранении оружия.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
адмиралтейский район взрывотехники граната росгвардия санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Смертность пациентов с COVID-19 на ИВЛ составляет почти 70%
В Комздраве Петербурга рассказали, что горожан госпитализируют при ...
РЖД и Петербург совершили обмен мостами и путепроводами
В Смольном утвердили порядок отмены арендной платы для малого бизнеса
Житель Петербурга подозревается в убийстве своего племянника на улице Уточкина
В Кингисеппском районе предпринимателя подозревают в крупном мошенничестве
На чердаке дома в Адмиралтейском районе нашли гранату
В Петербурге сотрудник ВУЗа обвиняется в незаконном хранении оружия