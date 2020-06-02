В Петербурге сотрудник ВУЗа обвиняется в незаконном хранении оружия

Дело передано в Дзержинский районный суд для рассмотрения по существу. Фото: pixabay.com

Дело передано в Дзержинский районный суд для рассмотрения по существу. Фото: pixabay.com

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга признала виновным в незаконном приобретении и хранении взрывных устройств сотрудника одного из ВУЗов Северной столицы.

По информации правоохранительных органов, мужчина работает в образовательном учреждении в сфере сценического искусства и занимается изготовлением декораций. Обвиняемый, как считают в прокуратуре, незаконным путем приобрел две ручные осколочные гранаты, которые принес на место работы, в мастерскую на Моховой улице, где и хранил до изъятия правоохранителями.

По словам обвиняемого, гранаты были необходимы ему для создания инсталляции. Наказание мужчине определит Дзержинский районный суд.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что при обысках в цыганских таборах в Ленинградской области правоохранители нашли и изъяли оружие и наркотики.