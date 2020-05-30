Наркотики и оружие нашли во время облав на цыганские таборы в Ленобласти

Фото: кадр видео ГУ МВД России по СПб и ЛО

Фото: кадр видео ГУ МВД России по СПб и ЛО

Полиция провела профилактический рейд в цыганских таборах в Гатчинском районе Ленинградской области.

Как сообщили в главке МВД по Петербургу и Ленобласти, 28 мая полиция проверила несколько поселений цыган в поселках Вырица и Мыза-Ивановка. Силовики наведались в шесть частных домов.

При обыске в доме в Мыза-Ивановке полиция нашла инструменты для приготовления наркотических средств и охотничье ружье, зарегистрированное в Красноярском крае.

А в доме в поселке Вырица, где живет 34-летняя женщины, был найден сверток с небольшим количеством наркотика. Его содержимое исследуется. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По итогам рейдов в полицию доставили 18 человек для проверки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Энгельса задержали мужчину с пакетом с наркотиками.