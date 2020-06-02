Шестилетнюю девочку в Крыму убил друг ее отца

В Крыму полиция задержала подозреваемого в надругательстве и убийстве шестилетней девочки — им оказался приятель ее отца.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, все произошло днем 21 мая на берегу Северо-Крымского канала, где девочка и ее отец с друзьями были на рыбалке. Изрядно подвыпив, отец отпустил ребенка вместе с другом, чтобы он отвел ее домой. По пути к дому он надругался над малышкой и скинул ее в воду.

Задержанный уже сознался в преступлении, сообщает Следственный комитет. Правоохранители также задержали отца погибшей: его могут привлечь из-за того, что он оставил ребенка в опасности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали ученика колледжа по подозрению в убийстве матери. Тело убитой было спрятано в кладовку, сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе городского управления СК.