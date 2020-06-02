Вышел финал четвертого сезона «Рик и Морти»

Стриминговые платформы опубликовали завершающую серию четвертого сезона «Рик и Морти» — комедийного анимационного сериала с рейтингом 18+.

Финальная серия популярного мультсериала вышла под названием «Звездный Морт: Риквращение Джерри».

Первые пять серий четвертого сезона вышли американского мультфильма Adult Swim вышли еще в прошлом году, оставшуюся половину зрители увидели только весной.

Сроки начала съемок пятого сезона «Рик и Морти» пока не известны. Сейчас есть информация только о том, что два года назад шоу продлили на 70 эпизодов. Это значит, что по контракту Adult Swim должен выпустить еще не менее 60 серий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сценарист «Твин Пикс» намекнул на новый сезон сериала. Сценарист и продюсер сериала «Твин Пикс» Марк Фрост не стал отрицать, что культовое телешоу может получить продолжение.