Сценарист «Твин Пикс» намекнул на новый сезон сериала

Сценарист &#171;Твин Пикс&#187; намекнул на новый сезон сериала
Кадр из сериала "Твин Пикс"

Сценарист и продюсер сериала «Твин Пикс» Марк Фрост не стал отрицать, что культовое телешоу может получить продолжение.

Как сообщает IndieWire, отвечая на вопрос о возможном выходе нового сезона «Твин Пикс», Фрост заявил, что он «никогда не говорит никогда». По его словам, никто не мог ожидать, что третий сезон «Твин Пикс: Возвращение» выйдет спустя 25 лет.

«Я считаю, сейчас нам нужно подождать и посмотреть, что будет дальше», — заявил сценарист, добавив, что последний сезон имел успех.

Он также написал в своей новой книге «Разговоры с Марком Фростом», что «не хочет полностью закрывать дверь» и оставлять поклонников проекта без надежды на выход продолжения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Netflix назвал самый популярный сериал на карантине. Наибольшей популярностью у зрителей во время карантина пользуется комедийный сериал «Офис».

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