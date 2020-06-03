В среду в Петербурге будет сухо и тепло

В Петербурге сегодня днем не ожидается осадков, а температура воздуха поднимется до 20 градусов тепла.
Как сообщили в Главном Управлении МЧС РФ по городу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», после полуночи такая погода сохранится.
Ветер ожидается восточный и северовосточный со скоростью 6-11 м/с. Ближе к ночи его скорость составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет постепенно понижаться.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителей Северной столицы с симптомами ОРВИ просят не приходить в медицинские учреждения. В настоящее время городские поликлиники работают в режиме противоэпидемиологических мероприятий. По этой причине для пациентов пока не доступна плановая амбулаторная медпомощь, горожанам советуют вызывать врача.