В среду в Петербурге будет сухо и тепло

В Петербурге сегодня днем не ожидается осадков, а температура воздуха поднимется до 20 градусов тепла.

Как сообщили в Главном Управлении МЧС РФ по городу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», после полуночи такая погода сохранится.

Ветер ожидается восточный и северовосточный со скоростью 6-11 м/с. Ближе к ночи его скорость составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет постепенно понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителей Северной столицы с симптомами ОРВИ просят не приходить в медицинские учреждения. В настоящее время городские поликлиники работают в режиме противоэпидемиологических мероприятий. По этой причине для пациентов пока не доступна плановая амбулаторная медпомощь, горожанам советуют вызывать врача.