Леус: запасы солнца в Петербурге подходят к концу

Леус: запасы солнца в Петербурге подходят к концу
Санкт-Петербург. Фото: Baltphoto/ Irina Motina-1024x683

Гребень антициклона проводит над Петербургом последний день. К вечеру на юге региона возможны дожди.

По словам ведущего специалиста ООО «Центр ФОБОС» Михаила Леуса, сегодня гребень антициклона уже теряет силы, но все еще сохранит в городе на Неве преимущественно солнечную и сухую погоду.

В своем Facebook он отметил, что температура воздуха в Северной столице прогреется до 19-21 градуса тепла, в Ленобласти — до +16…+21 градуса. Ветер восточный 5-10 м/с.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга объяснил, почему средства индивидуальной защиты горожанам не раздают бесплатно в условиях пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

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