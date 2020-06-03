Коронавирус вынуждает около половины торговых сетей закрывать свои магазины

Коронавирус вынуждает около половины торговых сетей закрывать свои магазины
Кризис вынуждает ритейлеров идти на крайние меры. Фото: pixabay

По причине кризиса, вызванного сложной ситуацией с инфекцией нового типа Covid-19, более половины торговых сетей могут закрыть часть своих магазинов.

Так, порядка 65% всех сетей в России в среднем могут закрыть по 15 своих торговых точек. Около 30% из них являются представителями fashion-сегмента.

Как сообщили «Известия», по словам ведущего аналитика консалтинговой компании «Магазин Магазинов» Ярославны Шиловой, сохранить все точки продаж планируют лишь 18% ритейлеров. Еще 17% не приняли окончательного решения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство поручило проверить на соблюдение прав решения по Covid-19.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус кризис россия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Боткинской больнице произошел пожар, есть погибшие
В Петербурге за сутки на коронавирус обследовали более 13 тысяч человек
После гибели 4 человек в пожаре на Выборгском шоссе заведено уголовное дело
В Невском районе две мошенницы обманули блокадницу на пять тысяч
В Ленобласти мошенники украли у пенсионера 167 тысяч рублей
Медики и спасатели окружили «перевертыш» на Лени Голикова
На Московском вокзале мужчина обманом заставил благотворителей помочь ему в краже
Ученые раскрыли выживаемость коронавируса при жаре