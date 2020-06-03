Коронавирус вынуждает около половины торговых сетей закрывать свои магазины

По причине кризиса, вызванного сложной ситуацией с инфекцией нового типа Covid-19, более половины торговых сетей могут закрыть часть своих магазинов.

Так, порядка 65% всех сетей в России в среднем могут закрыть по 15 своих торговых точек. Около 30% из них являются представителями fashion-сегмента.

Как сообщили «Известия», по словам ведущего аналитика консалтинговой компании «Магазин Магазинов» Ярославны Шиловой, сохранить все точки продаж планируют лишь 18% ритейлеров. Еще 17% не приняли окончательного решения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство поручило проверить на соблюдение прав решения по Covid-19.