Верховный суд Башкирии оправдал экс-полицейских по делу об изнасиловании

Верховный суд Башкирии оправдал двух бывших сотрудников полиции, ранее приговоренных к заключению из-за изнасилования дознавательницы. Третьему фигуранту дела срок сократили на 2 года.

В конце 2019-го Павел Яромчук, Эдуард Матвеев и Салават Галиев получили от 6 до 7 лет колонии за изнасилование коллеги, а также должны были выплатить пострадавшей 3 млн рублей компенсации. В итоге, после пересмотра дела, Матвеев и Галиева оправдали за отсутствием состава преступления, а Яромчука приговорили к 4, а не 6 годам заключения, пишет РИА Новости.

Защита последнего намерена вновь обжаловать приговор. При этом исковые требования потерпевшей частично удовлетворены, девушке выплатят 500 тысяч рублей. Напомним, что скандальный инцидент произошел в октябре 2018 года. 23-летняя дознавательница обвинила своих коллег в изнасиловании. Этот факт подтвердился телесными повреждениями и детектором лжи, хотя сами полицейские отрицали вину. Впоследствии потерпевшую также уволили из органов, поскольку выяснилось, что на рабочем месте она вместе с экс-сотрудниками распивала спиртное.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженку в собственной квартире изнасиловал неизвестный.