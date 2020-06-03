Отданные школьникам Ленобласти гаджеты оставят в семьях

Отданные школьникам Ленобласти гаджеты оставят в семьях
Глава Ленобласти Александр Дрозденко. Фото: Baltphoto

Технику, которую выдали для дистанционного обучения в Ленобласти, оставят в семьях. Об этом распорядился губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Компьютеры, планшеты, которые мы выдали детям, а мы выдали почти 4 тысячи единиц оргтехники, мы оставляем семьям на следующий учебный год», — заявил глава региона.

Техника будет использоваться для связи учителей и родителей, доступа к электронным дневникам и электронным домашним заданиям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Минобрнауки РФ рекомендовало учебным заведениям организовать дистанционное обучение студентов. Такие меры связаны с распространением нового типа коронавируса. Соответствующий приказ подписал глава министерства Валерий Фальков.

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