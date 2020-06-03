Сбербанк профинансирует ЖК «Зеленый квартал» от Setl Group на 15 млрд рублей

Setl Group – один из крупнейших застройщиков не только на Северо-Западе, но и в целом в России. Фото: Setl Group

Setl Group – один из крупнейших застройщиков не только на Северо-Западе, но и в целом в России. Фото: Setl Group

Холдинг Setl Group и ПАО Сбербанк заключили соглашение о проектном финансировании строительства жилого комплекса «Зеленый квартал» на 15 миллиардов рублей.

Согласно договору, 5-11 очередь проекта будут финансироваться под эскроу сроком на 6,5 лет.

Первый кредитный договор подразумевает выделение 2,1 млрд рублей на 5-ю очередь ЖК «Зеленый квартал» продаваемой площадью 24 тысячи квадратных метров. Планируется, что объект будет готов к сдаче уже в 2022 году. Кредитные договоры будут заключаться отдельно на каждую последующую очередь, по мере старта продаж и начала строительства.

Малоэтажный жилой комплекс «Зеленый квартал» возводится в южной части Московского района Санкт-Петербурга. Проект состоит из 11 очередей, общей продаваемой площадью в 330 тыс. кв. м. Также на территории ЖК возведут две школы и два детских сада.

На сегодняшний день в стадии строительства находятся 4 очереди, то есть 166 тысяч кв. м. Первая очередь будет готова к сдаче уже летом. Очереди 5-11 будут строиться при финансовой поддержке Сбербанка, с применением эксроу-счетов.

Договор о сотрудничестве на общую сумму 100 млрд рублей Setl Group и Сбербанк заключили еще в июне прошлого года, на ежегодном Петербургском международном экономическом форуме.

В Холдинге отмечают, что ценят многолетние партнерские отношения со Сбербанком и доверие, оказанное компании в непростой экономический период. Генеральный директор Setl Grouр Ян Изак подчеркивает, что в Холдинге не сомневаются в выполнении взятых на себя обязательств перед клиентами и партнерами. Отметим, что даже в кризисное время компания не снижает темпы строительства жилья.