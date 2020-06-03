В Ленобласти 4 июня ожидаются дожди

В Ленобласти 4 июня ожидаются дожди
Местами пройдет небольшой дождь. Pixabay

В четверг, 4 мая, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой дождь, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Днем порывы восточного и юго-восточного ветра будут достигать 8-13 метров в секунду.

Ночью столбики термометров покажут +7…+12 градусов, днем воздух прогреется +18 градусов, местами до +22 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.

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