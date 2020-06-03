Границу с Финляндией могут открыть до начала августа

Граница с Финляндией в Ленобласти может быть открыта до начала августа. Об этом глава региона Александр Дрозденко сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Он отметил также, что в ближайшее время запросит позицию Роспотребнадзора и Министерства иностранных дел РФ по открытию границ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стало известно, что с первого летнего дня Генеральное консульство Финляндии в Северной столице частично вернется к работе. В частности, жители Санкт-Петербурга смогут подать в ведомство заявления на разрешение на пребывание.