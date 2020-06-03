Суд в Петербурге закрыл ресторан, который работал во время коронавирусных ограничений

Петроградский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности ООО «Русская рыбалка».

Суд установил, что с 5 по 6 мая по адресу Южная дорога, 11А, в ресторане «Русская рыбалка» осуществлялась деятельность по оказанию услуг общественного питания, в частности — массовое распитие алкоголя, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Суд закрыл ресторан на 35 суток.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Октябрьский районный суд Петербурга привлек ресторан «Тре бикьери» (ООО «Брик») к административной ответственности. Заведение продолжало работу, несмотря на антикоронавирусные ограничения.