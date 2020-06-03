Названа причина пожара в Боткинской больнице

Названа причина пожара в Боткинской больнице
Новое отделение больницы на Пискаревском проспекте. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

По предварительным данным, один из пациентов закурил в постели.

Об этом стало известно сегодня, 3 июня. Обо всем пишет «Пятый канал». В ходе проверки выяснилось, каковы причины пожара в петербургской Боткинской больнице. Оказывается, один из пациентов решил покурить в кровати, в результате чего загорелось постельное белье. Мужчине не успели помочь, он отравился угарным газом. До приезда спасателей медики самостоятельно пытались тушить огонь.

Отмечается, что в корпусе находились более 300 человек. Никто более не пострадал, эвакуировать пациентов не стали. Следственный комитет проверяет все обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в больнице Боткина умерла беременная с коронавирусом. Умершая — гражданка иностранного государства. Скончалась женщина 21 мая в клинической инфекционной больнице имени Боткина. В учреждение она была госпитализирована с коронавирусом. Вирусная пневмония протекала в тяжелой форме.

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