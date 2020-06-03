В Петербурге женщина умерла после пластической операции в частной клинике

Действия учреждения считают незаконными.

Об этом стало известно сегодня, 3 июня. Обо всем сообщает управлении СК по Санкт-Петербургу. Местная жительница решила сделать пластическую операцию в частной клинике, у которого не было лицензии на стационарную помощь по необходимому профилю. Таким образом, оказание услуг было незаконным. После того, как женщине провели операцию, через несколько дней она скончалась.

«По предварительным данным, смерть потерпевшей наступила от септического шока с присоединением ДВС-синдрома на фоне кровопотери»,

— говорится в сообщении.

В результате возбуждено уголовное дело, СК занимается выяснением обстоятельств инцидента. В рамках расследования уже назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, которая установит обстоятельства и причины смерти женщины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Хейли Бибер заверила, что не делала пластические операции.