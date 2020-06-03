В Швеции опубликовали вакансию, где не нужно работать

У соискателя будет только одна обязанность.

Об этом стало известно сегодня, 3 июня. Обо всем сообщает ТАСС. На стацию в Гетеборге ищут человека, который будет включать и выключать свет в начале и в конце рабочего дня. Отмечается, что соискатель может рассчитывать на пожизненный оклад – речь идет о $2300 в месяц. Главное, чтобы он выполнял свою работу в строго определенное время. На вакансию разрешено откликнуться любому местному жителю, либо тем, кто может переехать в Гетеборг. На должность уже претендуют 125 человек из разных уголков планеты.

«Для соискателей из не входящих в Шенген стран встанет вопрос трудовой миграции. Со стороны фонда мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поддержать выбранную кандидатуру»,

— рассказали работодатели, которые считают, что благодаря вакансии удастся привлечь внимание к растущему в обществе неравенству.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в больницах Петербурга открыто более 3 тысяч вакансий.