В больницах Петербурга открыто более 3 тысяч вакансий

Сейчас в медучреждения требуются медсестры, младший медицинский персонал, водители и уборщики. Также вакансии открыты для врачей-инфекционистов, пульмонологов, анестезиологов-реаниматологов и врачей скорой помощи. Фото: Baltphoto

Сейчас в медучреждения требуются медсестры, младший медицинский персонал, водители и уборщики. Также вакансии открыты для врачей-инфекционистов, пульмонологов, анестезиологов-реаниматологов и врачей скорой помощи. Фото: Baltphoto

Медицинские учреждения Северной столицы открывают ярмарку вакансий в онлайн-формате. Больницам необходимы как врачи, так и медперсонал.

В общей сложности, на сегодняшний день Петербургу необходимы почти 3,5 тысячи медиков, передают в городском комитете по труду и занятости населения. Ярмарка стартует сегодня, 28 мая в 15:00 и продлится до 17:00. По аналогичному расписанию мероприятие будет работать в пятницу, 29 мая. Ознакомиться с предложениями по работе можно на сайте Петербургского международного форума труда.

Соискатели могут пройти собеседование дистанционно. Отметим, что в таком формате ярмарка вакансий в городе проходит впервые. Сейчас на участие в ярмарке подано 700 заявок-вакансий от 68 больниц Северной столицы, а также санаториев и роддомов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургской больнице №122 массово увольняются врачи, не выдерживая психологического давления, формируемого в обществе относительно пандемии коронавируса.