Россияне не хотят ехать в Сочи из-за новых правил

Их ввели в связи с пандемией коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 3 июня. Обо всем сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирину Тюрину. Она рассказала, что граждане отказываются от забронированных поездок в Сочи, так как их пугают новые правила, введенные в связи с распространением коронавируса. Граждане не хотят сдавать тесты на инфекцию, а также предоставлять документы, подтверждающие отсутствие контактов с зараженными. Россияне боятся сложностей при сборе бумаг, а также ссылаются на дороговизну тестов.

«Это тоже очень дорого, ведь отдыхать едут в основном семьями»,

— пояснила собеседница агентства.

Она также отметила, что граждане не хотят отдых с огромным количеством ограничений.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сочи готовятся к открытию более 30 санаториев.