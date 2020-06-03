Россияне не хотят ехать в Сочи из-за новых правил

Роспотребнадзор отметил 11 водоёмов и пять пляжей Ленобласти. Фото: Рixabay
Россияне не хотят отдыхать, ограничивая себя. Фото: Рixabay

Их ввели в связи с пандемией коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 3 июня. Обо всем сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирину Тюрину. Она рассказала, что граждане отказываются от забронированных поездок в Сочи, так как их пугают новые правила, введенные в связи с распространением коронавируса. Граждане не хотят сдавать тесты на инфекцию, а также предоставлять документы, подтверждающие отсутствие контактов с зараженными. Россияне боятся сложностей при сборе бумаг, а также ссылаются на дороговизну тестов.

«Это тоже очень дорого, ведь отдыхать едут в основном семьями»,

— пояснила собеседница агентства.

Она также отметила, что граждане не хотят отдых с огромным количеством ограничений.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сочи готовятся к открытию более 30 санаториев.

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