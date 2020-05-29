В Сочи готовятся к открытию более 30 санаториев

В Сочи 34 местных санатория планируют возобновить прием туристов с 1 июня 2020 года. Еще 13 санаториев могут открыться до конца июня.

Как сообщается на сайте администрации Сочи, всего в городе насчитывается 80 санаториев, отвечающих требованиям, необходимым для приема отдыхающих.

Кроме того, накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что также с 1 июня могут возобновить работу около 200 кубанских санаториев, у которых есть медицинская лицензия. По его словам, если ситуация с коронавирусом наладится, то в крае рассмотрят вопрос об открытии пансионатов и отелей ближе к концу июня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Крым просит смягчить требования Роспотребнадзора к работе отелей. Власти хотят, чтобы убрали три требования из перечня.