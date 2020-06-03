В Минздраве назвали наиболее распространенные виды рака в России

В Минздраве назвали наиболее распространенные виды рака в России
Ситуация меняется каждый год. Фото: pixabay

В 2019 году чаще всего россияне заболевали раком кожи и меланома.

Об этом стало известно сегодня, 3 июня. Обо всем сообщают РИА Новости. Директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Екатерина Каракулина рассказала, какие виды рака были наиболее распространены в стране в 2019 года. Первое место занял рак кожи и меланома, второе – рак молочной железы, третье – рак легких. Если вспомнить 2018 год, то рейтинг выглядел иначе: лидировал рак легкого, на втором месте оказался рак желудка, тройку замыкал рак ободочной кишки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что онколог предупредил о возможном росте смертности от рака. Кроме того, приостановлен прием плановых пациентов. В связи с этим существенно снизилось и выявление онкологических заболеваний на ранней стадии.

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