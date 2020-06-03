Охлобыстин поблагодарил Пригожина за слова о «бедствующих» артистах

Артист считает, что продюсер сказал глупость.

Об этом стало известно сегодня, 3 июня. Обо всем актер Иван Охлобыстин высказался в своем Instagram-аккаунте. Он, комментируя слова продюсера Иосифа Пригожина, отметил, что Иисус Христос заповедал людям прощать все, даже глупость. При этом Охлобыстин понимает, что сам не идеален, поэтому претензий ни к Пригожину, ни к Валерии не имеет. Артист даже считает, что продюсеру можно сказать «спасибо» за борьбу за права артистов – даже тех, кто танцует стриптиз.

Напоминаем, что Пригожин рассуждал о бедствующем положении некоторых артистов во время пандемии – он считает, что их должно поддерживать государство. Многие его коллеги возмутились и заявили, что нельзя сравнивать простых людей и звезд.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Водонаева раскритиковала Охлобыстина за поход на пасхальную службу. Она считает, что он поступил безответственно, потому что не соблюдает режим самоизоляции.