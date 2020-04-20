Водонаева раскритиковала Охлобыстина за поход на пасхальную службу

Она считает, что он поступил безответственно, потому что не соблюдает режим самоизоляции.
Об этом стало известно 20 апреля. Обо всем телеведущая Алена Водонаева рассказала в своем Instagram. Она написала, что сидит дома уже 38 дней и возмущена, когда видит Ивана Охлобыстина, любимчика многих россиян, вместо со всей большой семьей на пасхальной службе в центре Москвы. Увиденное заставляет блогера «звереть».
Она отметила, что еще недавно у дочери Охлобысина был коронавирус и стоило бы оставаться дома, чтобы не распространять инфекцию. Эксперты, к слову, доказали, что однажды зараженные могут быть переносчикам на протяжении нескольких недель после выздоровления.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Охлобыстин сделал заявление о коронавирусе у его дочери. Девушка при этом не контактировала с зараженными и не бывала в последнее время за границей. Анфиса все же сдала анализы вместе со своей семьей – он показал отрицательный результат.