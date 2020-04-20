Водонаева раскритиковала Охлобыстина за поход на пасхальную службу

Водонаева раскритиковала Охлобыстина за поход на пасхальную службу
Алена Водонаева накинулась с критикой на актера. Фото:instagram.com/alenavodonaeva

Она считает, что он поступил безответственно, потому что не соблюдает режим самоизоляции.

Об этом стало известно 20 апреля. Обо всем телеведущая Алена Водонаева рассказала в своем Instagram. Она написала, что сидит дома уже 38 дней и возмущена, когда видит Ивана Охлобыстина, любимчика многих россиян, вместо со всей большой семьей на пасхальной службе в центре Москвы. Увиденное заставляет блогера «звереть».

Она отметила, что еще недавно у дочери Охлобысина был коронавирус и стоило бы оставаться дома, чтобы не распространять инфекцию. Эксперты, к слову, доказали, что однажды зараженные могут быть переносчикам на протяжении нескольких недель после выздоровления.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Охлобыстин сделал заявление о коронавирусе у его дочери. Девушка при этом не контактировала с зараженными и не бывала в последнее время за границей. Анфиса все же сдала анализы вместе со своей семьей – он показал отрицательный результат.

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