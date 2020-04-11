Охлобыстин сделал заявление о коронавирусе у его дочери

Артист заверил, что вся семья сдала анализы и инфекции не обнаружили.

Об этом стало известно 11 апреля. Обо всем сообщает «СтарХит». Актер Иван Охлобыстин рассказал, что его дочь действительно чувствовала недомогания и симптомы были похожи на те, которые говорят о коронавирусе. Девушка при этом не контактировала с зараженными и не бывала в последнее время за границей. Анфиса все же сдала анализы вместе со своей семьей – он показал отрицательный результат. Второй подтвердил, что коронавируса нет.

«Тесты все оказались отрицательные. И у Анфисы тоже. Два раза сдавали. Но придется дома посидеть, еще недельку помедитировать»,

— заявил Охлобыстин.

Актер признался, что ему нравится карантин. Он читает книги и проводит время со своей семьей.

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