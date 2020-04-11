Анита Цой рассказала о продукте, который укрепляет иммунитет лучше имбиря

Певица прислушалась к советам южнокорейских медиков.

Об этом стало известно 11 апреля. Обо всем певица Анита Цой рассказала во время прямого эфира в Instagram-аккаунте. На нем присутствовали врачи из Южной Кореи, заявившие, что есть более эффективный продукт для укрепления иммунитета, чем имбирь. Таковым являются обыкновенные грибы – ими можно заменить и подорожавший лимон, и имбирь. Анита Цой заявила, что знала об этом и поэтому давно выращивает грибы на своем участке.

Она также собирает грибные «очистки», которые заливает водой и настаивает вместе с сахаром в течение нескольких дней. Затем смесь выливает на дерево, чтобы в следующем городу был хороший урожай.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что иммунитет к коронавирусу выявлен лишь у 3% протестированных россиян. Помимо этого, было установлено, что 20-25% заболевших не имеют никаких симптомов болезни.