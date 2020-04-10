Иммунитет к коронавирусу выявлен лишь у 3% протестированных россиян

Такие данные показало исследование Роспотребнадзора. В марте были собраны тесты у медицинских работников, которые сопровождали поезда «Сапсан». Предполагалось, что именно в условиях таких перевозок они могли общаться с потенциальными заболевшими вирусом. Результаты показали, что иммунитет к COVID-19 есть только у 3% протестированных.

Тест-системы по выявлению иммунитета помогут установить, защищены ли организмы медиков и работников стационаров, которые имеют непосредственный контакт с больными. Об этом сообщают РИА-новости с ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Помимо этого, было установлено, что 20-25% заболевших не имеют никаких симптомов болезни. То есть, по сути, они являются только переносчиками. При этом, не установлено, вырабатывается ли в этом случае иммунитет к вирусу.

Также, Попова призвала граждан оставаться дома. А в случае выхода на улицу стоит непременно надевать защитную маску.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор готовит выпуск трех вариантов вакцины от коронавируса.