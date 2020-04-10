Роспотребнадзор готовит выпуск трех вариантов вакцины от коронавируса

Роспотребнадзор планирует выпустить три вероятностные вакцины от коронавируса. Об этом рассказала глава ведомства Анна Попова в ходе круглого стола Росконгресса «Мир в условиях пандемии: COVID-19. Глобальные стратегии» в пятницу, 10 апреля.

«Сегодня мы говорим о том, что мы будем готовить к выпуску три вероятностные вакцины, и очень ждем, когда это наступит», — приводит слова Поповой «ТАСС».

Глава Роспотребнадзора отметила, что один из вариантов вакцины уже используется и безвреден. В настоящее время ведется его доработка: «меняется несколько элементов, он становится вакциной именно против этого вируса».

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России подтверждено 11 тыс. 917 случаев заражения. Из них 1 тыс. 786 были выявлены за последние сутки. Лидером по количеству зараженных остается Москва. В столице подтверждено 7 тыс. 822 случая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге от коронавируса вылечились 59 пациентов. Все они выписаны из больницы. Общее число зараженных в городе составляет 408.